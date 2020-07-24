Кулибали: Я готов остаться в Наполи до конца карьеры, но не могу давать обещаний

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали прокомментировал свое будущее в итальянском клубе.

"Я бы хотел остаться в Неаполе до конца карьеры, но я не могу ничего обещать. Мне нравится текущий проект и в конце сезона у меня будет разговор с руководством. На данный момент, я на сто процентов сконцентрирован на игре", - заявил сенегалец.

Кулибали уже несколько сезонов находится на радарах у топ-команд. В разное время интерес к нему приписывали "МЮ", "Ман Сити", "Ливерпулю" и "ПСЖ".

На его счету 30 матчей в текущем сезоне. Трансферная стоимость Кулибали оценивается в 60 миллионов, но руководство "Наполи" хочет получить больше.