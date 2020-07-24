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Кулибали: Я готов остаться в Наполи до конца карьеры, но не могу давать обещаний

Италия
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Топ-клубы давно за ним следят

Кулибали: Я готов остаться в Наполи до конца карьеры, но не могу давать обещаний
UA-Футбол
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Защитник "Наполи" Калиду Кулибали прокомментировал свое будущее в итальянском клубе.

"Я бы хотел остаться в Неаполе до конца карьеры, но я не могу ничего обещать. Мне нравится текущий проект и в конце сезона у меня будет разговор с руководством. На данный момент, я на сто процентов сконцентрирован на игре", - заявил сенегалец.

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Кулибали уже несколько сезонов находится на радарах у топ-команд. В разное время интерес к нему приписывали "МЮ", "Ман Сити", "Ливерпулю" и "ПСЖ".

На его счету 30 матчей в текущем сезоне. Трансферная стоимость Кулибали оценивается в 60 миллионов, но руководство "Наполи" хочет получить больше.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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