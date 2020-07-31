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Президент Наполи подтвердил, что клуб заплатит за Осимхена 80 миллионов

Италия
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А ведь ему всего 21

Президент Наполи подтвердил, что клуб заплатит за Осимхена 80 миллионов
UA-Футбол
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Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис прокомментировал подписание Виктора Осимхена из французского "Лилля".

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"Мы очень рады, что смогли его подписать. Виктор рад, что присоединился к нам и уже получил футболку с девятым номером.

Гаттузо очень настаивал на данном трансфере, а наш спортивный директор проделал отличную работу. "Лилль" получит около 80 миллионов, а Осимхен будет получать четыре миллиона в год", - заявил Аурелио.

В прошедшем сезоне Виктор забил 18 голов в 38 матчах. В Неаполе он должен будет заменить Аркадиуша Милика, который может отправиться в "Ювентус".

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В статье: Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь) Лилль Виктор Осимхен
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