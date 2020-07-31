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Президент Наполи подтвердил, что клуб заплатит за Осимхена 80 миллионов
А ведь ему всего 21
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис прокомментировал подписание Виктора Осимхена из французского "Лилля".
"Мы очень рады, что смогли его подписать. Виктор рад, что присоединился к нам и уже получил футболку с девятым номером.
Гаттузо очень настаивал на данном трансфере, а наш спортивный директор проделал отличную работу. "Лилль" получит около 80 миллионов, а Осимхен будет получать четыре миллиона в год", - заявил Аурелио.
В прошедшем сезоне Виктор забил 18 голов в 38 матчах. В Неаполе он должен будет заменить Аркадиуша Милика, который может