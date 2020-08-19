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Злодей или триумфатор? Марко Матерацци празднует 47-й день рождения

Италия
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Скандальный на поле и за его пределами

Злодей или триумфатор? Марко Матерацци празднует 47-й день рождения
UA-Футбол
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Марко Матерацци - один из лучших итальянских защитников начала века. Он был очень жестким и неуступчивым, часто получал желтые и красные карточки. Сегодня "матрица" празднует свой 47-й день рождения.

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Скандальный футболист играл во многих итальянских команд, но свой самый успешный период провел в "Интере". В составе миланской команды завоевал 17 трофеей, среди которых пять чемпионств, а также Лигу Чемпионов.

В сборной Италии также был весьма успешен. На триумфальном чемпионате мира он был основным игроком и забил гол в финале турнира. Всего за скуадру адзурру отыграл 48 матчей.

Именно в составе национальной сборной случился наиболее известный эпизод в карьере Марко. У защитник был словестный конфликт с Зиданом, после которого у ЗиЗу сдали нервы и он ударил головой Матерацци. Зинедин был сразу удален, а Марко, не почувствовав ничего, забил в послематчевой серии пенальти.

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В статье: Зинедин Зидан Марко Матерацци
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