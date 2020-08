Злодей или триумфатор? Марко Матерацци празднует 47-й день рождения

Марко Матерацци - один из лучших итальянских защитников начала века. Он был очень жестким и неуступчивым, часто получал желтые и красные карточки. Сегодня "матрица" празднует свой 47-й день рождения.

Скандальный футболист играл во многих итальянских команд, но свой самый успешный период провел в "Интере". В составе миланской команды завоевал 17 трофеей, среди которых пять чемпионств, а также Лигу Чемпионов.

В сборной Италии также был весьма успешен. На триумфальном чемпионате мира он был основным игроком и забил гол в финале турнира. Всего за скуадру адзурру отыграл 48 матчей.

Happy birthday to Marco Materazzi, a 2006 World Champion!



???????? https://t.co/sEoEiKflDf



The former centre-back made 41 appearances for his country, scoring twice, with one in the World Cup final in Berlin!