Конте попросит президента Интера выделить деньги на новые трансферы

Sky Sport Italia сообщает, что во вторник главный тренер "Интера" Антонио Конте проведет встречу с руководством миланского клуба.

По информации источника, итальянский специалист сделает запрос президенту "нерадзурри" Стивену Чжану по новым трансферам. Конте хочет, чтобы глава клуба выделил определенную сумму на усиление состава.

На встрече также будет решаться дальнейшая судьба Антонио на посту тренера "Интера", хотя боссы итальянского клуба довольны работой наставника.