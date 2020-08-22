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Конте попросит президента Интера выделить деньги на новые трансферы
Во вторник пройдет стратегическая встреча между тренером и президентом
Sky Sport Italia сообщает, что во вторник главный тренер "Интера" Антонио Конте проведет встречу с руководством миланского клуба.
По информации источника, итальянский специалист сделает запрос президенту "нерадзурри" Стивену Чжану по новым трансферам. Конте хочет, чтобы глава клуба выделил определенную сумму на усиление состава.
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На встрече также будет решаться дальнейшая судьба Антонио на посту тренера "Интера", хотя боссы итальянского клуба довольны работой наставника.
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Источник:FCInter1908
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