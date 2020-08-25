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Ювентус заинтересован в приобретении хавбека Пари Сен-Жермен

Италия
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Один из солдатов Тухеля

Ювентус заинтересован в приобретении хавбека Пари Сен-Жермен
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Главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло начал формировать список трансферных целей. Ранее уже стало известно, что наставник готов пригласить в Турин Эдина Джеко.

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По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес может вернуться в чемпионат Италии, где ранее он выступал за "Рому", "Эмполи" и "Кьево".

26-летним аргентинским исполнителем интересуется туринский "Ювентус". Трудовой договор Паредеса с парижским клубом истекает в июне 2023 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Di Marzio

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