Ювентус заинтересован в приобретении хавбека Пари Сен-Жермен

Главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло начал формировать список трансферных целей. Ранее уже стало известно, что наставник готов пригласить в Турин Эдина Джеко.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес может вернуться в чемпионат Италии, где ранее он выступал за "Рому", "Эмполи" и "Кьево".

26-летним аргентинским исполнителем интересуется туринский "Ювентус". Трудовой договор Паредеса с парижским клубом истекает в июне 2023 года.