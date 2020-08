Агент Ибрагимовича опроверг продление контракта с Миланом

В последнее время в СМИ появилась информация, что "Милан" продлил контракт со Златаном Ибрагимовичем. Пока что, это не соответствует истине.

Агент шведского форварда Мино Райола заявил, что информация в СМИ - фейковая. Стороны еще согласовали условия новой сделки.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT