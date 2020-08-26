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Агент Ибрагимовича опроверг продление контракта с Миланом

Италия
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Стороны еще не договорились

Агент Ибрагимовича опроверг продление контракта с Миланом
UA-Футбол
Новина українською

В последнее время в СМИ появилась информация, что "Милан" продлил контракт со Златаном Ибрагимовичем. Пока что, это не соответствует истине.

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Агент шведского форварда Мино Райола заявил, что информация в СМИ - фейковая. Стороны еще согласовали условия новой сделки.

Ибрагимович последние полгода провел в "Милане", забив за это время 11 голов в 20-ти матчах.

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В статье: Златан Ибрагимович Мино Райола Милан
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