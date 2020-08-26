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Агент Ибрагимовича опроверг продление контракта с Миланом
Стороны еще не договорились
В последнее время в СМИ появилась информация, что "Милан" продлил контракт со Златаном Ибрагимовичем. Пока что, это не соответствует истине.
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Агент шведского форварда Мино Райола заявил, что информация в СМИ - фейковая. Стороны еще согласовали условия новой сделки.
Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀— Mino Raiola (@MinoRaiola) August 26, 2020
Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT
Ибрагимович последние полгода провел в "Милане", забив за это время 11 голов в 20-ти матчах.
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