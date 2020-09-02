Фред может воссоединиться с Фонсекой в Роме

Крайне вероятно, что этим летом "МЮ" попытается избавиться от нескольких игроков центра поля. Причина - трансфер Донни ван де Бека, который произойдет в ближайшее время.

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Как сообщает CalcioMercato, римская "Рома" может помочь англичанам. "Волки" могут арендовать бразильца Фреда, а в следующем сезоне выкупить его контракт.

Лоббирует трансфер Паулу Фонсека. Португальский наставник идеально знает сильные стороны полузащитника, которым несколько сезонов руководил в "Шахтере".

Фред перешел в "МЮ" летом 2018-го за 59 миллионов. С того времен бразилец провел 73 матча, в которых совершил восемь результативных действий.