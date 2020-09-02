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Фред может воссоединиться с Фонсекой в Роме

Италия
(1 голосов)

"МЮ" будет готов отпустить бразильца

Фред может воссоединиться с Фонсекой в Роме
UA-Футбол
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Крайне вероятно, что этим летом "МЮ" попытается избавиться от нескольких игроков центра поля. Причина - трансфер Донни ван де Бека, который произойдет в ближайшее время.

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Как сообщает CalcioMercato, римская "Рома" может помочь англичанам. "Волки" могут арендовать бразильца Фреда, а в следующем сезоне выкупить его контракт.

Лоббирует трансфер Паулу Фонсека. Португальский наставник идеально знает сильные стороны полузащитника, которым несколько сезонов руководил в "Шахтере".

Фред перешел в "МЮ" летом 2018-го за 59 миллионов. С того времен бразилец провел 73 матча, в которых совершил восемь результативных действий.

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В статье: Фред Рома (Рим) Паулу Фонсека Манчестер Юнайтед
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Источник:
CalcioMercato
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
02.09.2020 в 19:28
Стесняюсь спросить у автора: А сколько ж это сезонов Фонсека руководил Фредом? Добавьте конкретики.
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