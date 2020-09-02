Президент Наполи подтвердил, что готов отпустить Кулибали и Милика

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис прокомментировал последние слухи, которые связанны с Кулибали и Миликом.

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"Калиду и Аркадиуш могут покинуть наш клуб, если поступит правильное предложение. Если мы их продадим, то сможем заменить. Если они остануться - вернемся к разговору в следующем году", - приводит слова Аурелио Sportitalia.