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Президент Наполи подтвердил, что готов отпустить Кулибали и Милика

Италия
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Однако вначале необходимо выгодное предложение

Президент Наполи подтвердил, что готов отпустить Кулибали и Милика
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Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис прокомментировал последние слухи, которые связанны с Кулибали и Миликом.

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"Калиду и Аркадиуш могут покинуть наш клуб, если поступит правильное предложение. Если мы их продадим, то сможем заменить. Если они остануться - вернемся к разговору в следующем году", - приводит слова Аурелио Sportitalia.

Итальянские СМИ уверяют, что Кулибали может покинуть клуб за 80 миллионов. "Ман Сити" - главный претендент.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Аркадиуш Милик
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