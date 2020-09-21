Пирло: Роналду – умный парень. Криштиану знает свое тело и понимает, когда ему необходим отдых

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал итоги матча Серии А с "Сампдорией" (3:0). Цитирует алленаторе "бьянконери" Football Italia.

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"Первый тайм получился хорошим. Под конец мы устали, но сохраняли сосредоточенность и контролировали все ситуации, включая контратаки "Сампдории". Потребуется время, чтобы совместить все идеи. Я не хочу просто копировать чьи-то идеи, у меня есть свои. Но я хочу взять что-то от команд, которые меня вдохновляли".

"У нас было не так много времени, так как предсезонка началась поздно, а потом все разъехались по сборным. У нас был только один спарринг, но старт сезона получился хорошим. Мы продолжим работать".