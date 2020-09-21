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Пирло: Роналду – умный парень. Криштиану знает свое тело и понимает, когда ему необходим отдых

Италия
(2 голосов)

Андреа на связи

Пирло: Роналду – умный парень. Криштиану знает свое тело и понимает, когда ему необходим отдых
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал итоги матча Серии А с "Сампдорией" (3:0). Цитирует алленаторе "бьянконери" Football Italia.

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"Первый тайм получился хорошим. Под конец мы устали, но сохраняли сосредоточенность и контролировали все ситуации, включая контратаки "Сампдории". Потребуется время, чтобы совместить все идеи. Я не хочу просто копировать чьи-то идеи, у меня есть свои. Но я хочу взять что-то от команд, которые меня вдохновляли".

"У нас было не так много времени, так как предсезонка началась поздно, а потом все разъехались по сборным. У нас был только один спарринг, но старт сезона получился хорошим. Мы продолжим работать".

"Роналду? Когда дело дойдет до менее важных игр, то мы постараемся предоставить ему отдых. Он очень умный парень, который хорошо знает свое тело и понимает, когда нужно отдохнуть".

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Сампдория (Генуя)
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Источник:
Football Italia

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