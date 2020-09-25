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Гендиректор Ромы: Фонсека? Мы доверили команду качественному тренеру

Италия
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В португальца верят в Риме

Гендиректор Ромы: Фонсека? Мы доверили команду качественному тренеру
UA-Футбол
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Генеральный директор римской "Ромы" Гвидо Фиенга уверяет, что никто не собирается увольнять Паулу Фонсеку.

"Рома" никогда не ставила под вопрос будущее Фонсеки. Именно с ним мы решили строить долгий проект. Мы доверили молодую команду качественному тренеру", - заявил Фиенга.

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Стоит отметить, что недавно были слухи, что экс-тренера "Шахтера" может сменить Макс Аллегри.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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