Италия
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Гендиректор Ромы: Фонсека? Мы доверили команду качественному тренеру
В португальца верят в Риме
Генеральный директор римской "Ромы" Гвидо Фиенга уверяет, что никто не собирается увольнять Паулу Фонсеку.
"Рома" никогда не ставила под вопрос будущее Фонсеки. Именно с ним мы решили строить долгий проект. Мы доверили молодую команду качественному тренеру", - заявил Фиенга.
Стоит отметить, что недавно были слухи, что экс-тренера "Шахтера" может
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