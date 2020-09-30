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Конте: Интер выиграл 5:2 - я наслаждался игрой

Италия
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Миланский клуб сейчас очень много забивает

Конте: Интер выиграл 5:2 - я наслаждался игрой
UA-Футбол
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу его команды во втором туре Серии А.

"Самое большое наслаждение для тренера - это видеть, когда его команда играет отлично даже при большом ротации. Я внес семь изменений и проиграй мы сегодня, то я бы подвергся критике. Такая тренерская жизнь.

Мы очень много атакуем в последних матчах и потому оставляем сзади зоны. Сегодня мы пропустили дважды, но я наслаждался игрой команды", - приводит слова наставника Sky Sport Italia.

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После трех стартовых турах "Интер" набрал шесть очков. Помимо этого, и миланцев есть игра в запасе.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Беневенто
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