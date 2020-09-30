Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте: Интер выиграл 5:2 - я наслаждался игрой
Миланский клуб сейчас очень много забивает
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу его команды во втором туре Серии А.
"Самое большое наслаждение для тренера - это видеть, когда его команда играет отлично даже при большом ротации. Я внес семь изменений и проиграй мы сегодня, то я бы подвергся критике. Такая тренерская жизнь.
Мы очень много атакуем в последних матчах и потому оставляем сзади зоны. Сегодня мы пропустили дважды, но я наслаждался игрой команды", - приводит слова наставника Sky Sport Italia.
После трех стартовых турах "Интер" набрал шесть очков. Помимо этого, и миланцев есть игра в запасе.