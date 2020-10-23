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СМИ: Наполи может продлить контракт с Гаттузо

Италия
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СМИ: Наполи может продлить контракт с Гаттузо
UA-Футбол
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо может получить новый контракт.

Спортивный директор клуба Кристиан Джунтоли сообщил о таком варианте развития событий в эфире Radio Kiss Kiss Napoli. Он уверен, что это неизбежно.

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Гаттузо сменил Анчелотти на посту тренера "Наполи" в декабре 2019-го. Комнда не пробилась в Лигу Чемпионов, однако сумела выиграть кубок Италии.

Сейчас неаполитанцы идут на третьем месте.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Кристиано Джунтоли
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