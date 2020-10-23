Италия
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СМИ: Наполи может продлить контракт с Гаттузо
Заслужил?
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо может получить новый контракт.
Спортивный директор клуба Кристиан Джунтоли сообщил о таком варианте развития событий в эфире Radio Kiss Kiss Napoli. Он уверен, что это неизбежно.
Гаттузо сменил Анчелотти на посту тренера "Наполи" в декабре 2019-го. Комнда не пробилась в Лигу Чемпионов, однако сумела выиграть кубок Италии.
Сейчас неаполитанцы идут на третьем месте.
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