СМИ: Наполи может продлить контракт с Гаттузо

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо может получить новый контракт.

Спортивный директор клуба Кристиан Джунтоли сообщил о таком варианте развития событий в эфире Radio Kiss Kiss Napoli. Он уверен, что это неизбежно.

Гаттузо сменил Анчелотти на посту тренера "Наполи" в декабре 2019-го. Комнда не пробилась в Лигу Чемпионов, однако сумела выиграть кубок Италии.

Сейчас неаполитанцы идут на третьем месте.