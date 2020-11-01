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Пиоли: Если оценивать желание, волю к победе, нет никого лучше игроков Милана

Италия
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Наставник "россонери" подвел итоги победы над "Удинезе"

Пиоли: Если оценивать желание, волю к победе, нет никого лучше игроков Милана
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу над "Удинезе" в матче 6-го тура Серии А.

"У команды есть воля. Она знает, как преодолевать трудности по ходу матча. Это крепкий фундамент для строительства команды. Я знаю, что тренирую сильную команду. Я сказал парням об этом в перерыве. Если оценивать желание, волю к победе, нет никого лучше них.

Клубы, которые завершили прошлый сезон выше нас, по-прежнему очень сильны. Но у нас есть амбиции, мы настроены позитивно, мы знаем, что надо становиться лучше.

Тонали играет хорошо. У меня четыре сильных полузащитника, но он обладает всеми качествами: он умен, у него хорошее видение поля, но ему нужно быть более сосредоточенным. Также ему следует привыкнуть выступать в паре с другим полузащитником. Но он очень хорош, сложно найти молодого игрока с таким набором качеств.

Ибрагимович знает, насколько важен для партнеров. Также он знает, что сезон длинный. Мы хотим ответить на вызовы и стать лучше в каждом элементе", – рассказал Пиоли.

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В статье: Серия А Стефано Пиоли Удинезе (Удине) Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia

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