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Пиоли: Если оценивать желание, волю к победе, нет никого лучше игроков Милана
Наставник "россонери" подвел итоги победы над "Удинезе"
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал
"У команды есть воля. Она знает, как преодолевать трудности по ходу матча. Это крепкий фундамент для строительства команды. Я знаю, что тренирую сильную команду. Я сказал парням об этом в перерыве. Если оценивать желание, волю к победе, нет никого лучше них.
Клубы, которые завершили прошлый сезон выше нас, по-прежнему очень сильны. Но у нас есть амбиции, мы настроены позитивно, мы знаем, что надо становиться лучше.
Тонали играет хорошо. У меня четыре сильных полузащитника, но он обладает всеми качествами: он умен, у него хорошее видение поля, но ему нужно быть более сосредоточенным. Также ему следует привыкнуть выступать в паре с другим полузащитником. Но он очень хорош, сложно найти молодого игрока с таким набором качеств.
Ибрагимович знает, насколько важен для партнеров. Также он знает, что сезон длинный. Мы хотим ответить на вызовы и стать лучше в каждом элементе", – рассказал Пиоли.
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