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Пока идет поиск клуба. Марио Балотелли поддерживает форму с клубом из Серии D

Италия
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Может это сейчас его уровень

Пока идет поиск клуба. Марио Балотелли поддерживает форму с клубом из Серии D
UA-Футбол
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Марио Балотелли сейчас находится в поисках нового клуба. Параллельно с этим поддерживает форму в четвертом итальянском дивизионе.

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По данным Corriere della Sera, сейчас итальянец работает с клубом "Франчиакорта" из Серии D. База клуба находится недалеко от города Брешия.

Отметим, что недавно в услугах Марио был заинтересован "Бешикташ".

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В статье: Марио Балотелли
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