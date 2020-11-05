Италия
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Пока идет поиск клуба. Марио Балотелли поддерживает форму с клубом из Серии D
Может это сейчас его уровень
Марио Балотелли сейчас находится в поисках нового клуба. Параллельно с этим поддерживает форму в четвертом итальянском дивизионе.
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По данным Corriere della Sera, сейчас итальянец работает с клубом "Франчиакорта" из Серии D. База клуба находится недалеко от города Брешия.
Отметим, что недавно в услугах Марио был
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