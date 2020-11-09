Sport.es: Ювентус хочет разгрузить зарплатную ведомость, продав летом Криштиану Роналду?

В условиях коронакризиса туринский "Ювентус" желает разгрузить зарплатную ведомость и продать 35-летнего лидера команды Криштиану Роналду после завершения сезона-2020/21.

Сейчас португалец получает в 5 раз больше Пауло Дибалы, второго самого высокооплачиваемого исполнителя "бьянконери", а именно 31 миллион евро в год.

По информации издания Sport.es, "Старая синьора" не будет продлевать трудовой договор CR7, соглашение между футболистом и клубом действует до лета 2022 года. Руководство "Юве" желает хотя бы частично отбить средства, которые были заплачены за Роналду, выставив его на трансфер в июне 2021-го.