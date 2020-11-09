Официально: Чезаре Пранделли - новый тренер Фиорентины

Итальянская "Фиорентина" недолго была без главного тренера.

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Официальная пресс-служба сообщает, что новым тренером команды стал Чезаро Пранделли. Представление нового наставника состоится завтра.

Пранделли уже работал с "фиалками" на протяжении пяти лет, с 2005-го по 2010-й. Также возглавлял "Валенсию", "Галатасарай", "Рому" и "Парму". Выводил сборную Италии в финал чемпионата Европы.

Отметим, что сейчас "Фиорентина" идет на 12-м месте.