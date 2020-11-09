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Официально: Чезаре Пранделли - новый тренер Фиорентины
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Итальянская "Фиорентина" недолго была без главного тренера.
Официальная пресс-служба сообщает, что новым тренером команды стал Чезаро Пранделли. Представление нового наставника состоится завтра.
Bentornato Cesare Prandelli ⚜️#ForzaViola ???? #Fiorentina pic.twitter.com/irHp1oE95b— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 9, 2020
Пранделли уже работал с "фиалками" на протяжении пяти лет, с 2005-го по 2010-й. Также возглавлял "Валенсию", "Галатасарай", "Рому" и "Парму". Выводил сборную Италии в финал чемпионата Европы.
Отметим, что сейчас "Фиорентина" идет на 12-м месте.
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