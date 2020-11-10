Апелляция Наполи отклонена - клубу засчитают техническое поражение за неявку на матч Серии А

Матч "Ювентус" - "Наполи" стал наиболее скандальным в этом сезоне Серии А. Клуб из Неаполя просто не прибыл на игру, из-за запрета, как они это назвали, местных властей.

Серии А быстро приняла решение не в их пользу - засчитать техническое поражение 0:3. "Наполи" сразу подал апелляцию.

Сегодня стало известно, что она была отклонена и вердикт Серии А остался в силе - техническое поражение. В официальной заявлении сказано следующее:

"Поведение "Наполи" в дни перед матчем уже было направлено на то, чтобы не играть, с явным нарушением основополагающих принципов, на которых основано спортивное правосудие, а именно справедливости и порядочности. Их поведение фактически создавало им алиби, чтобы они не играли".

#Napoli, respinto il ricorso per la partita contro la #Juventus https://t.co/ZbJadCfGJD — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 10, 2020