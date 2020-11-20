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Всем консоль! Златан Ибрагимович подарил игрокам Милана PlayStation 5
Швед немного геймер
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подарил своим одноклубникам консоли PlayStation 5. Матео Мусаккьо, Самуэль Кастильехо и Рафаэль Леау поблагодарили шведа в своих социальных сетях.
[#SerieA????????] Zlatan a offert la PS5 à tous ses coéquipiers de l’AC Milan. pic.twitter.com/dG37mOk99y— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 19, 2020
PlayStation 5 – это игровая приставка, разработанная и выпускаемая японской компанией Sony Interactive Entertainment. PlayStation 5 является представителем семейства игровых консолей PlayStation и преемницей PlayStation 4. Выход приставки состоялся 12 ноября 2020 года в Японии, США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября 2020 года в остальных регионах.
Главным конкурентом PlayStation 5 среди игровых платформ является приставка из серии Xbox от Microsoft – Xbox Series X.
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