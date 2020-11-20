  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Всем консоль! Златан Ибрагимович подарил игрокам Милана PlayStation 5
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Всем консоль! Златан Ибрагимович подарил игрокам Милана PlayStation 5

Италия
(1 голосов)

Швед немного геймер

Всем консоль! Златан Ибрагимович подарил игрокам Милана PlayStation 5
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подарил своим одноклубникам консоли PlayStation 5. Матео Мусаккьо, Самуэль Кастильехо и Рафаэль Леау поблагодарили шведа в своих социальных сетях.

Читайте также"The Experienced One". Моуриньо оригинально изменил свое легендарное прозвище и вспомнил про Златана

PlayStation 5 – это игровая приставка, разработанная и выпускаемая японской компанией Sony Interactive Entertainment. PlayStation 5 является представителем семейства игровых консолей PlayStation и преемницей PlayStation 4. Выход приставки состоялся 12 ноября 2020 года в Японии, США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября 2020 года в остальных регионах.

Главным конкурентом PlayStation 5 среди игровых платформ является приставка из серии Xbox от Microsoft – Xbox Series X.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан playstation ps5
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...