  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дибала забил первый свой гол в текущем сезоне Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дибала забил первый свой гол в текущем сезоне Серии А

Италия
(2 голосов)

Пауло поразил ворота "Дженоа"

Дибала забил первый свой гол в текущем сезоне Серии А
Новина українською

В матче 11-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" 3:1.

Счет в поединке открыл нападающий "зебр" Пауло Дибала - аргентинец отметился забитым мячем на 57-й минуте встречи.

Этот гол стал первым для 27-летнего форварда в текущем сезоне Серии А. До этого в нынешней кампании Дибала забивал только однажды - в ворота "Ференцвароша" в Лиге чемпионов.

Дибала забил первый свой гол в текущем сезоне Серии А - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Серия А Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...