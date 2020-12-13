Италия
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Дибала забил первый свой гол в текущем сезоне Серии А
Пауло поразил ворота "Дженоа"
В матче 11-го тура чемпионата Италии туринский
Счет в поединке открыл нападающий "зебр" Пауло Дибала - аргентинец отметился забитым мячем на 57-й минуте встречи.
Этот гол стал первым для 27-летнего форварда в текущем сезоне Серии А. До этого в нынешней кампании Дибала забивал только однажды - в ворота "Ференцвароша" в Лиге чемпионов.
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