Дибала забил первый свой гол в текущем сезоне Серии А

В матче 11-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" 3:1.

Счет в поединке открыл нападающий "зебр" Пауло Дибала - аргентинец отметился забитым мячем на 57-й минуте встречи.

Этот гол стал первым для 27-летнего форварда в текущем сезоне Серии А. До этого в нынешней кампании Дибала забивал только однажды - в ворота "Ференцвароша" в Лиге чемпионов.