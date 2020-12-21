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Дибала возвращается, Артур не готов. Пирло рассказал о ситуации с травмами в Ювентусе
Ничего катастрофического
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, кто из травмированных будет готов сыграть завтра против "Фиорентины".
"Дибала вернулся в общую группу и сегодня провел хорошую тренировку. Он должен быть готов к завтрашней игре.
Демирал чувствует себя гораздо лучше. Артур точно не сыграет, у него все еще проблемы после матча с "Аталантой", - заявил наставник "зебр".
Отметим, что Дибала в нынешний кампании успел сыграть 13 матчей, в которых забил лишь дважды.
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