На 11 очков позади Сарри. Пирло в Ювентусе выдал один из худших стартов за последние 10 лет

Вчера туринский "Ювентус" провел свой последний матч в 2020-м году, разгромно уступив "Фиорентине". Этот результат подвел итоги первых месяцев работы Андреа Пирло.

Сейчас в активе "старой синьоры" 24 пункта. У молодого наставник за последние десять лет один из худших результатов после 13-ти туров. Меньше очков "Ювентус" набрал только в сезоне 2010/11 (23) и 2015/16 (21). Отметим, что во втором случае "зебры" стали чемпионами.

Также символично, Маурицио Сарри, который был уволен летом, набрал за первые 13 туров 35 очков. Тогда "Ювентус" уверенно лидировал в чемпионате.

Отметим, что вне Серии А "зебры" играют успешнее. Они смогли занять первое место в группе ЛЧ, опередив "Барселону".