  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. На 11 очков позади Сарри. Пирло в Ювентусе выдал один из худших стартов за последние 10 лет
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На 11 очков позади Сарри. Пирло в Ювентусе выдал один из худших стартов за последние 10 лет

Италия
(1 голосов)

Пока что все очень непросто

На 11 очков позади Сарри. Пирло в Ювентусе выдал один из худших стартов за последние 10 лет
UA-Футбол
Новина українською

Вчера туринский "Ювентус" провел свой последний матч в 2020-м году, разгромно уступив "Фиорентине". Этот результат подвел итоги первых месяцев работы Андреа Пирло.

Читайте такжеЮвентус - Фиорентина 0:3. Мешок Рождественских подарков для врагов чемпиона

Сейчас в активе "старой синьоры" 24 пункта. У молодого наставник за последние десять лет один из худших результатов после 13-ти туров. Меньше очков "Ювентус" набрал только в сезоне 2010/11 (23) и 2015/16 (21). Отметим, что во втором случае "зебры" стали чемпионами.

Также символично, Маурицио Сарри, который был уволен летом, набрал за первые 13 туров 35 очков. Тогда "Ювентус" уверенно лидировал в чемпионате.

Отметим, что вне Серии А "зебры" играют успешнее. Они смогли занять первое место в группе ЛЧ, опередив "Барселону".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Forza INTER! (Покровск)
23.12.2020 в 20:27
Пирло-красава!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...