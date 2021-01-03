Лукаку повредил бедро и может пропустить матчи против Ромы и Юве

В матче 15-го тура Серии А "Интер" дома разгромно победил "Кротоне" со счетом 6:2.

Нападающий "нерадзурри" Ромелу Лукаку в этом поединке записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу . А на 75-й минуте встречи бельгиец покинул поле из-за травмы.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что у 27-летнего форварда диагностировали контрактуру квадрицепса правого бедра.Таким образом, Лукаку скорее всего пропустит матчи против "Сампдории" и "Ромы" - 6-го и 10-го января, соответственно. Участие в играх против "Фиорентины" 13-го января и "Ювентуса" 17-го января также под вопросом.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ромелу провел 14 матчей и забил 12 голов.