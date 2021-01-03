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Лукаку повредил бедро и может пропустить матчи против Ромы и Юве
У бельгийца обнаружена контрактура квадрицепса правого бедра
В матче 15-го тура Серии А
Нападающий "нерадзурри" Ромелу Лукаку в этом поединке записал на свой счет
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что у 27-летнего форварда диагностировали контрактуру квадрицепса правого бедра.Таким образом, Лукаку скорее всего пропустит матчи против "Сампдории" и "Ромы" - 6-го и 10-го января, соответственно. Участие в играх против "Фиорентины" 13-го января и "Ювентуса" 17-го января также под вопросом.
В текущем сезоне чемпионата Италии Ромелу провел 14 матчей и забил 12 голов.
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