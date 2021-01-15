Расширение обоймы. Милан официально объявил об аренде 26-летнего полузащитника

Итальянский "Милан" объявил об аренде 26-летнего Суалихо Мейте.

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"Россонери" договорились с "Торино" о полугодовой аренде. Это обойдется лидеру Серию А в один миллион евро. После этого, "Милан" сможет выкупить француза.

Мейте - игрок центра поля, который в первой половине сезона был основным в "Торино". На его счету 16 матчей и один забитый гол.