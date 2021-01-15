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Расширение обоймы. Милан официально объявил об аренде 26-летнего полузащитника
Для высоких целей нужно иметь немалый арсенал
Итальянский "Милан" объявил об аренде 26-летнего Суалихо Мейте.
"Россонери" договорились с "Торино" о полугодовой аренде. Это обойдется лидеру Серию А в один миллион евро. После этого, "Милан" сможет выкупить француза.
Official Statement: Soualiho Meïte ➡ https://t.co/iX9r2oiulr— AC Milan (@acmilan) January 15, 2021
Comunicato Ufficiale: Soualiho Meïte ➡ https://t.co/iXAv2cokgN #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/PT2pakCVUM
Мейте - игрок центра поля, который в первой половине сезона был основным в "Торино". На его счету 16 матчей и один забитый гол.
Ранее сообщалось, что "Милан" может вернуть в Серию А
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