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Ибрагимович – Сапате: У меня больше голов, чем у тебя матчей в карьере

Италия
(1 голосов)

Эго Ибры было задето разгромным поражением от "бергамасков"

Ибрагимович – Сапате: У меня больше голов, чем у тебя матчей в карьере
Новина українською

Златан Ибрагимович не стерпел поражение "Милана" от "Аталанты" (0:3) в 19-м туре Серии А, принявшись провоцировать своего коллегу по амплуа Дувана Сапату, сообщает Marca.

"У меня больше голов, чем у тебя матчей в карьере", – выкрикнул Ибрагимович в адрес колумбийца после окончания.

Сапата проигнорировал слова своего шведа, развернувшись к нему спиной и покинув поле с голом и тремя очками.

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В статье: Дуван Сапата
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
24.01.2021 в 10:24
Красава! По делу!
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аалекс ( Крым)
24.01.2021 в 09:45
Это, конечно, эмоции, но трудно не согласиться.
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Vantala (Kharkiv)
24.01.2021 в 09:26
С таким характером тренером он быть не может по определению. Как же его начнет плющить когда придется таки распрощаться с футболом и он станет обычным никем, звать будут матчи комментировать вместе с Леоненко. Падение нарциссов всегда трагичное, так и спиться недолго.
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Timothy (Павлодар)
24.01.2021 в 10:53
Думаю, что вообще от футбола отойдет. Подобие Эрика Кантоны.
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