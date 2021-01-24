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Ибрагимович – Сапате: У меня больше голов, чем у тебя матчей в карьере
Эго Ибры было задето разгромным поражением от "бергамасков"
Златан Ибрагимович не стерпел поражение "Милана" от "Аталанты" (0:3) в 19-м туре Серии А, принявшись провоцировать своего коллегу по амплуа Дувана Сапату, сообщает Marca.
"У меня больше голов, чем у тебя матчей в карьере", – выкрикнул Ибрагимович в адрес колумбийца после окончания.
Сапата проигнорировал слова своего шведа, развернувшись к нему спиной и покинув поле с голом и тремя очками.
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Комментарии (4)
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