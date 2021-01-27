Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж
Интер будет править в городе до следующей встречи
Матч Интер - Милан в рамках четвертьфинала Кубка Италии подарил зрителям множество эмоций. Златан продолжил забивать, Златан сильно поконфликтовал с Лукаку, Интер продемонстрировал «характер Конте», Интер вырвал победу благодаря идеальному штрафной от, казалось бы, списанного Эриксена (видео можно посмотреть здесь >>). Очевидно, этот матч войдет в число лучших в 2021 году. Чтобы закрепить эффект, мы подготовили для вас фоторепортаж с поединка Интер - Милан.
Фотогалерея
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Тренер Интера прокомментировал конфликт Лукаку и Ибрагимовича
- Кубок Италии. Интер - Милан 2:1. Златан проиграл бой быков и нервов
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
Новости по теме
- 10:04 Зарубежные Не выдержал градус противостояния? Арбитр матча Интер – Милан был заменен из-за травмы
- 09:39 Зарубежные Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?
- 10:33 Зарубежные Конте - о победе Интера: Это большой повод для радости, выбить Милан из 1/4 Кубка
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...