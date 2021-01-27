Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж

Матч Интер - Милан в рамках четвертьфинала Кубка Италии подарил зрителям множество эмоций. Златан продолжил забивать, Златан сильно поконфликтовал с Лукаку, Интер продемонстрировал «характер Конте», Интер вырвал победу благодаря идеальному штрафной от, казалось бы, списанного Эриксена (видео можно посмотреть здесь >>). Очевидно, этот матч войдет в число лучших в 2021 году. Чтобы закрепить эффект, мы подготовили для вас фоторепортаж с поединка Интер - Милан.

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