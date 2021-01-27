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Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж

Италия
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Интер будет править в городе до следующей встречи

Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж
Новина українською

Матч Интер - Милан в рамках четвертьфинала Кубка Италии подарил зрителям множество эмоций. Златан продолжил забивать, Златан сильно поконфликтовал с Лукаку, Интер продемонстрировал «характер Конте», Интер вырвал победу благодаря идеальному штрафной от, казалось бы, списанного Эриксена (видео можно посмотреть здесь >>). Очевидно, этот матч войдет в число лучших в 2021 году. Чтобы закрепить эффект, мы подготовили для вас фоторепортаж с поединка Интер - Милан.

Фотогалерея

Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 1Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 2Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 3Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 4Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 5Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 6Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 7Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 8Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 9Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 10Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 11Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 12Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 13Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 14Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 15Златан, Ромелу, Кристиан и другие зажигают кубковое дерби Милана. ФОТО репортаж - фото 16
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В статье: Златан Ибрагимович Кристиан Эриксен Ромелу Лукаку Интер (Милан) Кубок Италии Милан
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