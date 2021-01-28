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Величайший и без Лиги Чемпионов. Джанлуиджи Буффон празднует 43-й день рождения
Завершать карьеру пока не планирует
28-го января 1978-го года родился Джанлуиджи Буффон Мазокко, которому в будущем посчастливилось вписать свое имя в историю, как одному из величайших голкиперов в мировом футболе.
В свои 43 года Джиджи может похвастаться огромным количеством титулов и наград. С "Пармой", "ПСЖ" и "Ювентусом" он завоевал 26 трофеев, среди которых - десять побед в чемпионате Италии и один триумф в Лиги 1.
В составе "Юве" провел в сумме 678 матчей. Остается лишь один трофей, который Буффону так и не покорился - Лига Чемпионов. Трижды вратарь проигрывал в финале престижного клубного турнира.
???? Happy birthday, Superman! ????????????♂️— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2021
???????? Send us your birthday wishes for @gianluigibuffon! ???? pic.twitter.com/KQ1MxhTo0i
Буффон имеет прекрасные показатели в составе сборной - на его счету 176 сыгранных поединков. В 2000-м году он завоевал серебро чемпионата Европы, а уже в 2006-м вместе с Италией победил на Мундиале на полях Германии.
???? Happy Birthday to @gianluigibuffon! ????— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) January 28, 2021
The legendary #Azzurri keeper is 43 today ????
???? A record 176 appearances for Italy ????????
???? World Cup winner in 2006
???? U21 EURO winner in 1996#Buffon #VivoAzzurro pic.twitter.com/mf1ZXp4V7a
Сейчас 43-летний играет в "Ювентусе". Ранее мы сообщали, что он может подписать
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