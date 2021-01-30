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Пиоли: Только Аталанта в этом сезоне заставила Милан страдать

Италия
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Наставник "дьяволов" подвел итоги победы над "Болоньей"

Пиоли: Только Аталанта в этом сезоне заставила Милан страдать
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу над "Болоньей" в матче 20-го тура итальянской Серии А.

"Приходится попотеть ради каждого очка. Нашу игру можно было бы считать очень хорошей, если бы не наивный гол, который мы пропустили от "Болоньи". Мы много создавали и выступили хорошо. Я доволен игрой и победой, которая вселяет в нас больше уверенности в конце трудной недели. Победы надо заслужить.

Леау сыграл хорошо, хотя это уже не удивляет. У него огромный потенциал, надо лишь продолжать играть на таком же уровне. Он больше вовлечен в игру, умеет защищаться, умеет блокировать. Он в хорошей форме.

Две последние тренировки стали лучшими за долгое время. В состав вернулся ряд важных футболистов, и команда продолжила работать с правильным настроем. Мы не были довольны выступлением в матче с "Аталантой" (0:3), только она в этом сезоне заставила нас страдать. С остальными соперниками мы боролись", – рассказал наставник "россонери".

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В статье: Болонья (Болонья) Аталанта (Бергамо) Серия А Стефано Пиоли Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia

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