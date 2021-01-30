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Пиоли: Только Аталанта в этом сезоне заставила Милан страдать
Наставник "дьяволов" подвел итоги победы над "Болоньей"
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал
"Приходится попотеть ради каждого очка. Нашу игру можно было бы считать очень хорошей, если бы не наивный гол, который мы пропустили от "Болоньи". Мы много создавали и выступили хорошо. Я доволен игрой и победой, которая вселяет в нас больше уверенности в конце трудной недели. Победы надо заслужить.
Леау сыграл хорошо, хотя это уже не удивляет. У него огромный потенциал, надо лишь продолжать играть на таком же уровне. Он больше вовлечен в игру, умеет защищаться, умеет блокировать. Он в хорошей форме.
Две последние тренировки стали лучшими за долгое время. В состав вернулся ряд важных футболистов, и команда продолжила работать с правильным настроем. Мы не были довольны выступлением в матче с "Аталантой" (0:3), только она в этом сезоне заставила нас страдать. С остальными соперниками мы боролись", – рассказал наставник "россонери".
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