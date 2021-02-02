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Президент Лацио не переживает из-за нового контракта Индзаги

Италия
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Текущий уже скоро заканчивается

Президент Лацио не переживает из-за нового контракта Индзаги
UA-Футбол
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Президент "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал ситуацию с контрактом наставника клуба Симоне Индзаги.

"Мы сделали наше предложение. Между нами и Индзаги нет никаких проблем. Не думаю, что есть какие-то препятствия, которые помешают нам строить наш проект.

С Симоне мы каждый день общаемся и между нами нет секретов. Единственная проблема - время, так как его почти нет", - приводит слова Лотито Tuttomercatoweb.

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Текущий контракт Индзаги истекает ближайшим летом.

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В статье: Клаудио Лотито Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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