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Фонсека: Роналду - лучший в мире. Он умеет забивать голы из ниоткуда

Италия
(2 голосов)

Сегодня португалец это доказал

Фонсека: Роналду - лучший в мире. Он умеет забивать голы из ниоткуда
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека подвел итоги матча его команды против "Ювентуса". Римляне проиграли 0:2.

"Мы хорошо играли большую часть матча. Не нужно забывать, что нам противостоял "Ювентус". Если вы посмотрите в статистику, то увидите, что у нас было больше угловых, больше прострелов и больше ударов. Но соперник забил голы.

Вот почему Роналду - лучший в мире. Он умеет забивать голы из ниоткуда. Мы не допустили ошибки при первом голе, это все Криштиану", - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

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После сегодняшнего поражения "Рома" уступила "Ювентуса" третью строчку в Серии А.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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