Фонсека: Роналду - лучший в мире. Он умеет забивать голы из ниоткуда

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека подвел итоги матча его команды против "Ювентуса". Римляне проиграли 0:2.

"Мы хорошо играли большую часть матча. Не нужно забывать, что нам противостоял "Ювентус". Если вы посмотрите в статистику, то увидите, что у нас было больше угловых, больше прострелов и больше ударов. Но соперник забил голы.

Вот почему Роналду - лучший в мире. Он умеет забивать голы из ниоткуда. Мы не допустили ошибки при первом голе, это все Криштиану", - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

После сегодняшнего поражения "Рома" уступила "Ювентуса" третью строчку в Серии А.