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Фонсека: Роналду - лучший в мире. Он умеет забивать голы из ниоткуда
Сегодня португалец это доказал
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека подвел итоги матча его команды против "Ювентуса". Римляне проиграли 0:2.
"Мы хорошо играли большую часть матча. Не нужно забывать, что нам противостоял "Ювентус". Если вы посмотрите в статистику, то увидите, что у нас было больше угловых, больше прострелов и больше ударов. Но соперник забил голы.
Вот почему Роналду - лучший в мире. Он умеет забивать голы из ниоткуда. Мы не допустили ошибки при первом голе, это все Криштиану", - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
После сегодняшнего поражения "Рома" уступила "Ювентуса" третью строчку в Серии А.
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