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Пирло: Не нужно смотреть на Наполи - Ювентус должен побеждать и набирать очки
Предлагает отталкиваться от своих сил
Фото - ФК Ювентус
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий накануне матча его команды против "Наполи".
"Мы недавно играли с ними в Суперкубке и сумели добиться победы. "Ювентус" продолжает прогрессировать. В начале года мы проиграли "Интеру", но после поняли свои ошибки и начался наш новый путь.
Не нужно смотреть на "Наполи". "Ювентус" должен смотреть только на себя, побеждать и набирать очки. Нужно быть сосредоточенными, особенно на тех командах, которые сейчас опережают нас в таблице", - заявил Пирло.
Туринский клуб на данный момент идет третьим, уступая "Милану" и "Интеру".
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