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Пирло: Не нужно смотреть на Наполи - Ювентус должен побеждать и набирать очки

Италия
(1 голосов)

Предлагает отталкиваться от своих сил

Пирло: Не нужно смотреть на Наполи - Ювентус должен побеждать и набирать очки

Фото - ФК Ювентус

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий накануне матча его команды против "Наполи".

"Мы недавно играли с ними в Суперкубке и сумели добиться победы. "Ювентус" продолжает прогрессировать. В начале года мы проиграли "Интеру", но после поняли свои ошибки и начался наш новый путь.

Не нужно смотреть на "Наполи". "Ювентус" должен смотреть только на себя, побеждать и набирать очки. Нужно быть сосредоточенными, особенно на тех командах, которые сейчас опережают нас в таблице", - заявил Пирло.

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Туринский клуб на данный момент идет третьим, уступая "Милану" и "Интеру".

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
12.02.2021 в 21:06
Посмотри лучше на Аталанту и прикупи с Украины пару нормальных игроков!
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