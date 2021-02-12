Пирло: Не нужно смотреть на Наполи - Ювентус должен побеждать и набирать очки

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий накануне матча его команды против "Наполи".

"Мы недавно играли с ними в Суперкубке и сумели добиться победы. "Ювентус" продолжает прогрессировать. В начале года мы проиграли "Интеру", но после поняли свои ошибки и начался наш новый путь.

Не нужно смотреть на "Наполи". "Ювентус" должен смотреть только на себя, побеждать и набирать очки. Нужно быть сосредоточенными, особенно на тех командах, которые сейчас опережают нас в таблице", - заявил Пирло.

Туринский клуб на данный момент идет третьим, уступая "Милану" и "Интеру".