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21-летний экс-хавбек Аталанты умер от рака печени

Италия
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Несправедливость

21-летний экс-хавбек Аталанты умер от рака печени

Tuttosport

Новина українською

Бывший полузащитник молодежной команды "Аталанты" Брасиано Та Би скончался от рака печени. Последние месяцы 21-летний ивуарийский исполнитель проводил в родной стране.

Отметим, что с бергамасками Та Би выиграл чемпионат среди команд U-19. В заявлении президента клуба говорится следующее:

"Жестокая судьба слишком быстро уничтожила мечту, которая началась в футболке нашего клуба в январе 2019-го. Вилли потребовалось всего пару месяцев для того, чтобы стать ведущим игроком в нашей молодежной команде и помочь вернуть Скудетто в Бергамо. Он оставил о себе прекрасные воспоминания".

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В статье: Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Atalanta

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