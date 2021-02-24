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21-летний экс-хавбек Аталанты умер от рака печени
Несправедливость
Tuttosport
Бывший полузащитник молодежной команды "Аталанты" Брасиано Та Би скончался от рака печени. Последние месяцы 21-летний ивуарийский исполнитель проводил в родной стране.
Отметим, что с бергамасками Та Би выиграл чемпионат среди команд U-19. В заявлении президента клуба говорится следующее:
"Жестокая судьба слишком быстро уничтожила мечту, которая началась в футболке нашего клуба в январе 2019-го. Вилли потребовалось всего пару месяцев для того, чтобы стать ведущим игроком в нашей молодежной команде и помочь вернуть Скудетто в Бергамо. Он оставил о себе прекрасные воспоминания".
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