21-летний экс-хавбек Аталанты умер от рака печени

Бывший полузащитник молодежной команды "Аталанты" Брасиано Та Би скончался от рака печени. Последние месяцы 21-летний ивуарийский исполнитель проводил в родной стране.

Отметим, что с бергамасками Та Би выиграл чемпионат среди команд U-19. В заявлении президента клуба говорится следующее: