Криштиану Роналду и Марко Ройс проводят юбилейные матчи

Для 31-летнего вингера и капитана дортмундской "Боруссии" Марко Ройса поединок 1/4 Кубка Германии против "Боруссии" Менхенгладбах стал 300-м в составе своей команды.

Марко выступает в Боруссии Д с сезона 2012/13 годов. Что интересно, как раз до того он выступал в Боруссии М (2009-2012).

А поединок итальянской Серии А в составе "Ювентуса" против "Специи" стал для Криштиану Роналду 600-м в национальных чемпионатах.

Он провел 292 матча в испанской Примере, 196 - в АПЛ, 85 - в серии А, 25 - в Примейра Лиге и 2 - во втором дивизионе Португалии.