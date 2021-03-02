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Криштиану Роналду и Марко Ройс проводят юбилейные матчи
Для 31-летнего вингера и капитана дортмундской "Боруссии" Марко Ройса поединок 1/4 Кубка Германии против "Боруссии" Менхенгладбах стал 300-м в составе своей команды.
Марко выступает в Боруссии Д с сезона 2012/13 годов. Что интересно, как раз до того он выступал в Боруссии М (2009-2012).
А поединок итальянской Серии А в составе "Ювентуса" против "Специи" стал для Криштиану Роналду 600-м в национальных чемпионатах.
Он провел 292 матча в испанской Примере, 196 - в АПЛ, 85 - в серии А, 25 - в Примейра Лиге и 2 - во втором дивизионе Португалии.
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