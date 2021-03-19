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Символическая сборная Серии А и лучший тренер сезона 2019/20. Традиционная церемония АІС
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Фото: Twitter
Футбольная ассоциация Италии (AIC) провела традиционное мероприятие "Gran Galà del Calcio" по итогам сезона 2019/20.
Хотя в прошлом сезоне победу в чемпионате одержал "Ювентус" под руководством Маурицио Сарри, но на этом мероприятии в номинации "лучший клуб" победила "Аталанта", а лучшим тренером стал ее коуч Джанпьеро Гасперини.
В номинации "лучший игрок сезона" победил Криштиану Роналду.
Объявлена и мужская символическая сборная Серии А. В ней больше всего игроков действующего чемпиона - "Ювентуса", сразу трое.
Символическая сборная Серии A 2019-20 (4-3-3):
Доннарумма; Госенс, де Врий, Бонуччи, Тео Эрнандес; Барелла, Папу Гомес, Луис Альберто; Дибала, Иммобиле, Криштиану Роналду
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