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Символическая сборная Серии А и лучший тренер сезона 2019/20. Традиционная церемония АІС

Италия
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Символическая сборная Серии А и лучший тренер сезона 2019/20. Традиционная церемония АІС

Фото: Twitter

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Футбольная ассоциация Италии (AIC) провела традиционное мероприятие "Gran Galà del Calcio" по итогам сезона 2019/20.

Хотя в прошлом сезоне победу в чемпионате одержал "Ювентус" под руководством Маурицио Сарри, но на этом мероприятии в номинации "лучший клуб" победила "Аталанта", а лучшим тренером стал ее коуч Джанпьеро Гасперини.

В номинации "лучший игрок сезона" победил Криштиану Роналду.

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Объявлена и мужская символическая сборная Серии А. В ней больше всего игроков действующего чемпиона - "Ювентуса", сразу трое.

Символическая сборная Серии A 2019-20 (4-3-3):

Доннарумма; Госенс, де Врий, Бонуччи, Тео Эрнандес; Барелла, Папу Гомес, Луис Альберто; Дибала, Иммобиле, Криштиану Роналду

Символическая сборная Серии А и лучший тренер сезона 2019/20. Традиционная церемония АІС - изображение 1

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В статье: Криштиану Роналду Джанпьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Серия А
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