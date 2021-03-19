Италия
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Игрока Милана прооперировали из-за травмы колена
Вернется через месяц
Фото: МіланАС.ру
Фланговый защитник "Милана" Давиде Калабрия перенес успешную артроскопическую операцию для устранения травмы колена.
У 24-летнего защитника была медиальная травма мениска в правом колене.
Калабрия, который сыграл 25 игр в Серии А в этом сезоне, будет восстанавливаться 30 дней.
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