Игрока Милана прооперировали из-за травмы колена

Фланговый защитник "Милана" Давиде Калабрия перенес успешную артроскопическую операцию для устранения травмы колена.

У 24-летнего защитника была медиальная травма мениска в правом колене.

Калабрия, который сыграл 25 игр в Серии А в этом сезоне, будет восстанавливаться 30 дней.