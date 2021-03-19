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Игрока Милана прооперировали из-за травмы колена

Италия
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Вернется через месяц

Игрока Милана прооперировали из-за травмы колена

Фото: МіланАС.ру

Новина українською

Фланговый защитник "Милана" Давиде Калабрия перенес успешную артроскопическую операцию для устранения травмы колена.

У 24-летнего защитника была медиальная травма мениска в правом колене.

Калабрия, который сыграл 25 игр в Серии А в этом сезоне, будет восстанавливаться 30 дней.

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В статье: Милан Давиде Калабрия
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