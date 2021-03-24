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Кассано: Роналду уже не тот. Сейчас вы должны давать Криштиану мяч, чтобы он забивал, думая о своих рекордах

Италия
(1 голосов)

Антонио на связи

Кассано: Роналду уже не тот. Сейчас вы должны давать Криштиану мяч, чтобы он забивал, думая о своих рекордах

Фото: Rex Features, EPA

Новина українською

Экс-нападающий национальной сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал последние выступления Криштиану Роналду в "Ювентусе".

"Туринцы избавились от Аллегри, хотя Макс показывал лучший футбол в Италии за последние 20-30 лет. У тренера была проблема – Роналду. С ней столкнулись и Сарри, и Пирло. Маурицио не наладил химию с Криштиану. Теперь в клубе берут другого тренера, который хочет играть в футбол, но при этом оставляют португальца".

"Роналду не годится под стиль. Сейчас вы должны давать ему мяч, чтобы Криштиану забивал, думая о своих рекордах. Он уже не тот, что четыре года назад. "Юве" купил его ради ЛЧ, но провалился. У Пирло нет опыта, чтобы справиться с самым медийным футболистом в мире, Роналду создает ему проблемы. А Кулусевский? Деян вынужден постоянно искать португальца".

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В статье: Криштиану Роналду Антонио Кассано Ювентус (Турин)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.03.2021 в 10:33
Примерно то же самое и я говорил и говорю про Криштиано Роналду. В том числе и про то, что он озабочен в первую очередь своими рекордами. Очень часто в ущерб командным интересам. Я не сомневаюсь, что кр7 в матче со 108-й командой в рейтинге ФИФА - Азербайджаном, попытается приумножить свою статистику по голам в сборной. Но чего стОят его голы в ворота откровенных слабаков, я расскажу через пару дней... Предполагаю, что здесь обязательно выйдет статейка про "рекордсмена" из Португалии, поэтому я уже заготовил кое-что рассказать про настоящую статистику кр7. А пока что, приоткрою интригу. Из своих 102 голов за Португалию, Роналду всего 35 голов забил командам в рейтинге ФИФА - ТОП 50. Для сравнения, Лео Месси из 71 гола за Аргентину - 56 голов забил командам из рейтинга ФИФА ТОП 50.
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+1
-1
lucky_guy
24.03.2021 в 09:47
В районі Кропивницького бамбануло, пукан чапмана зник безвісти
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+3
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
24.03.2021 в 09:23
100%!
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+3
0


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