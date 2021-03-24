Кассано: Роналду уже не тот. Сейчас вы должны давать Криштиану мяч, чтобы он забивал, думая о своих рекордах

Примерно то же самое и я говорил и говорю про Криштиано Роналду. В том числе и про то, что он озабочен в первую очередь своими рекордами. Очень часто в ущерб командным интересам. Я не сомневаюсь, что кр7 в матче со 108-й командой в рейтинге ФИФА - Азербайджаном, попытается приумножить свою статистику по голам в сборной. Но чего стОят его голы в ворота откровенных слабаков, я расскажу через пару дней... Предполагаю, что здесь обязательно выйдет статейка про "рекордсмена" из Португалии, поэтому я уже заготовил кое-что рассказать про настоящую статистику кр7. А пока что, приоткрою интригу. Из своих 102 голов за Португалию, Роналду всего 35 голов забил командам в рейтинге ФИФА - ТОП 50. Для сравнения, Лео Месси из 71 гола за Аргентину - 56 голов забил командам из рейтинга ФИФА ТОП 50.