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Кассано: Роналду уже не тот. Сейчас вы должны давать Криштиану мяч, чтобы он забивал, думая о своих рекордах
Антонио на связи
Фото: Rex Features, EPA
Экс-нападающий национальной сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал последние выступления Криштиану Роналду в "Ювентусе".
"Туринцы избавились от Аллегри, хотя Макс показывал лучший футбол в Италии за последние 20-30 лет. У тренера была проблема – Роналду. С ней столкнулись и Сарри, и Пирло. Маурицио не наладил химию с Криштиану. Теперь в клубе берут другого тренера, который хочет играть в футбол, но при этом оставляют португальца".
"Роналду не годится под стиль. Сейчас вы должны давать ему мяч, чтобы Криштиану забивал, думая о своих рекордах. Он уже не тот, что четыре года назад. "Юве" купил его ради ЛЧ, но провалился. У Пирло нет опыта, чтобы справиться с самым медийным футболистом в мире, Роналду создает ему проблемы. А Кулусевский? Деян вынужден постоянно искать португальца".
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