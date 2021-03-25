Вместо Симоне Индзаги босс Лацио рассматривает четыре кандидатуры на пост тренера

Инвестор "Лацио" Клаудио Лотито начал изучать возможные варианты замены тренера Симоне Индзаги. Тренер не продлил свой контракт с "орлами", а владелец клуба теряет терпение.

Поэтому президент Лотито ищет возможные варианты замены тренера Индзаги, а потенциальным вариантом называют бывшего игрока команды, а ныне коуча "Болоньи" Синишу Михайловича.

Тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби также определен потенциальным наставником для "бьянкочелести", как и специалист по тактике с "Эллас Вероны" Иван Юрич.

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Но больше всего Лотито склоняется к кандидатуре Дженнаро Гаттузо, сообщает Il Corrierre dello Sport. Гаттузо собирается уйти из "Наполи" после этого чемпионата и Лотито очень хочет видеть экс-хавбека "Милана" во главе своей главной команды.

Напомним, что Симоне Индзаги после завершения карьеры игрока с 2010 года работал в "Лацио" с юниорами и молодежными командами, а с 2016 года возглавляет главную команду "бьянкочелести".

"Лацио" идет на 7 позиции в Серии А.