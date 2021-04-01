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Звездный игрок Аталанты задумался об Английской премьер-лиге
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Дуван Сапата за последние недели заметил близость своего стиля игры с командами "Челси" и "Ливерпуль".
Колумбийский форвард "Аталанты" признался, что однажды видит себя в Английской премьер-лиге.
Однако вместо "синих" или "красных" 30-летнему Сапате ближе по душе "Арсенал", ведь он с юношеских лет наблюдал за Тьерри Анри, цитує Goal.com.
В этом сезоне Сапата провел 38 поединков за "Аталанту", забил 14 голов, отдал 12 результативных передач. Контракт с бергамской "богиней" рассчитан до 2023 года.
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