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Звездный игрок Аталанты задумался об Английской премьер-лиге

Италия
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Звездный игрок Аталанты задумался об Английской премьер-лиге

Новина українською

Дуван Сапата за последние недели заметил близость своего стиля игры с командами "Челси" и "Ливерпуль".

Колумбийский форвард "Аталанты" признался, что однажды видит себя в Английской премьер-лиге.

Однако вместо "синих" или "красных" 30-летнему Сапате ближе по душе "Арсенал", ведь он с юношеских лет наблюдал за Тьерри Анри, цитує Goal.com.

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В этом сезоне Сапата провел 38 поединков за "Аталанту", забил 14 голов, отдал 12 результативных передач. Контракт с бергамской "богиней" рассчитан до 2023 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Дуван Сапата
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 22:13
Сто пудов речь о Коваленко.
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