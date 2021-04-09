  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Поединок Серии А впервые будут транслировать на одном из топ-каналов США
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поединок Серии А впервые будут транслировать на одном из топ-каналов США

Италия
(1 голосов)

Команда Малиновского и Коваленко

Поединок Серии А впервые будут транслировать на одном из топ-каналов США

Serie A

Новина українською

"Фиорентина" и "Аталанта" будут писать историю в США. Это будет первый матч Серии А, который будут транслировать на одной из 4 основных телевизионных сетей Америки.

"Фиалки" принимают "богиню" в воскресенье, матч будет транслировать канал ABC, информирует Football Italia.

"Фиорентина" занимает 14 место в таблице перед матчем против "Аталанты", которая борется за третий сезон подряд в Лиге чемпионов.

"Аталанта" выиграла последнюю встречу "Серии А" между командами со счетом 3:0 на стадионе "Гевисс" в декабре, голы забили Робин Госенс, Руслан Малиновский и Рафаэль Толои.

Читайте такжеАталанта - Фиорентина 3:0. При участии Малиновского. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...