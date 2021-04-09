Поединок Серии А впервые будут транслировать на одном из топ-каналов США

"Фиорентина" и "Аталанта" будут писать историю в США. Это будет первый матч Серии А, который будут транслировать на одной из 4 основных телевизионных сетей Америки.

"Фиалки" принимают "богиню" в воскресенье, матч будет транслировать канал ABC, информирует Football Italia.

"Фиорентина" занимает 14 место в таблице перед матчем против "Аталанты", которая борется за третий сезон подряд в Лиге чемпионов.

"Аталанта" выиграла последнюю встречу "Серии А" между командами со счетом 3:0 на стадионе "Гевисс" в декабре, голы забили Робин Госенс, Руслан Малиновский и Рафаэль Толои.