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Поединок Серии А впервые будут транслировать на одном из топ-каналов США
Команда Малиновского и Коваленко
Serie A
"Фиорентина" и "Аталанта" будут писать историю в США. Это будет первый матч Серии А, который будут транслировать на одной из 4 основных телевизионных сетей Америки.
"Фиалки" принимают "богиню" в воскресенье, матч будет транслировать канал ABC, информирует Football Italia.
"Фиорентина" занимает 14 место в таблице перед матчем против "Аталанты", которая борется за третий сезон подряд в Лиге чемпионов.
"Аталанта" выиграла последнюю встречу "Серии А" между командами со счетом 3:0 на стадионе "Гевисс" в декабре, голы забили Робин Госенс, Руслан Малиновский и Рафаэль Толои.
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