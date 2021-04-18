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Лацио - Беневенто 5:3. Голевой дождь в Риме. Видео обзор матча
"Орлы" разгромно побеждают дома
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 31-го тура Серии А "Лацио" и "Беневенто" выдали голевую феерию, поединок закончился со счетом 5:3 в пользу "орлов".
Рим. "Стадио Олимпико"
Голы: Депаоли 10 (автогол), Иммобиле 20, 90+6, Корреа 37 (пен.), Монтипо 48 (автогол) - Сау 45, Виола 63 (пен.), Глик 85
Нереализованный пенальти: Иммобиле 63 (вратарь)
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