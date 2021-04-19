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Итальянский Бари уволил коуча, который раньше работал с Чигринским

Италия
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Не выполнили задание

Итальянский Бари уволил коуча, который раньше работал с Чигринским

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Главный тренер итальянского "Бари" Массимо Каррера покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба из Серии С (группа С).

Клуб с уважением относится к Массимр как к человеку и профессионалу, и благодарит Карреру за работу, выполненную во главе "красно-белых". Руководство и сотрудники желают ему всего наилучшего в дальнейшей карьере, - говорится в заявлении "Бари".

Каррера был назначен главным тренером "Бари", выступающего в третьем по силе дивизионе Италии, в феврале 2021 года. С ним был заключен краткосрочный контракт, который мог быть пересмотрен в случае выполнения задачи - выхода команды в Серию В.

Команда идет на 4-м месте после 34 туров, в активе "Бари" 60 очков (впереди "Катандзаро", "Авеллино" и "Тернана"). До завершения чемпионата остается 2 тура.

Массимо Каррера ранее был ассистентом и исполняющим обязанности наставника в "Ювентусе", работал в сборной Италии, возглавлял российский "Спартак" и греческий АЕК (где тогда же выступал украинец Дмитрий Чигринский).

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины) Массимо Каррера Чемпионат Италии Спартак (Москва) Бари
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