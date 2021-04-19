Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский Бари уволил коуча, который раньше работал с Чигринским
Не выполнили задание
Главный тренер итальянского "Бари" Массимо Каррера покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба из Серии С (группа С).
Клуб с уважением относится к Массимр как к человеку и профессионалу, и благодарит Карреру за работу, выполненную во главе "красно-белых". Руководство и сотрудники желают ему всего наилучшего в дальнейшей карьере, - говорится в заявлении "Бари".
Каррера был назначен главным тренером "Бари", выступающего в третьем по силе дивизионе Италии, в феврале 2021 года. С ним был заключен краткосрочный контракт, который мог быть пересмотрен в случае выполнения задачи - выхода команды в Серию В.
Команда идет на 4-м месте после 34 туров, в активе "Бари" 60 очков (впереди "Катандзаро", "Авеллино" и "Тернана"). До завершения чемпионата остается 2 тура.
Массимо Каррера ранее был ассистентом и исполняющим обязанности наставника в "Ювентусе", работал в сборной Италии, возглавлял российский "Спартак" и греческий АЕК (где тогда же выступал украинец Дмитрий Чигринский).
Популярное сейчас
- Почему я не буду смотреть европейскую Суперлигу
- Ответ Суперлиге: в УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов, обновленный формат стартует через 3 года
- Претендент на выход в УПЛ провел переговоры с Селезневым
- “Мы сделаем все, чтобы остановить этот бесстыдный проект”. УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А выступили против создания Суперлиги
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО