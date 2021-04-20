В Милане уверены, что Европейская Суперлига завершает футбольную пирамиду

Генеральный директор "Милана" 56-летний Иван Газидис уверен в успехе Суперлиги. Этот итальянский клуб является одним из основателей нового турнира.

Мы уверены, что новый турнир захватит воображение миллиардов футбольных фанатов по всему миру и станет новым, захватывающим этапом развития футбола. Суперлига будет оказывать поддержку всей футбольной пирамиде через большие финансовые вложения. Серия А останется главным турниром, в котором мы будем играть на выходных в Италии. Милан будет горд остаться в нем, - приводит The Telegraph слова Газидиса из письма, полученного спонсорами и партнерами "Милана".

19 апреля "Милан" вместе с "Ювентусом" и "Интером" из Италии, 6 клубами из Англии и еще 3 из Испании создали новый футбольный турнир - Суперлигу. УЕФА осудил эту инициативу и заявил об измене, а также пообещал санкции в отношении клубов и футболистов.