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В Милане уверены, что Европейская Суперлига завершает футбольную пирамиду

Италия
(3 голосов)

Себя или других убеждают?

В Милане уверены, что Европейская Суперлига завершает футбольную пирамиду

Фото: Arsenal.com

Новина українською

Генеральный директор "Милана" 56-летний Иван Газидис уверен в успехе Суперлиги. Этот итальянский клуб является одним из основателей нового турнира.

Мы уверены, что новый турнир захватит воображение миллиардов футбольных фанатов по всему миру и станет новым, захватывающим этапом развития футбола.

Суперлига будет оказывать поддержку всей футбольной пирамиде через большие финансовые вложения.

Серия А останется главным турниром, в котором мы будем играть на выходных в Италии. Милан будет горд остаться в нем, - приводит The Telegraph слова Газидиса из письма, полученного спонсорами и партнерами "Милана".

19 апреля "Милан" вместе с "Ювентусом" и "Интером" из Италии, 6 клубами из Англии и еще 3 из Испании создали новый футбольный турнир - Суперлигу. УЕФА осудил эту инициативу и заявил об измене, а также пообещал санкции в отношении клубов и футболистов.

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В статье: Суперлига Милан Иван Газидис
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Комментарии (2)
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ts0y (Чернигов)
20.04.2021 в 23:07
А вы сами когда в ЛЧ последний раз играли? Вершители пирамиды))
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0
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Steelen (Запорожье)
20.04.2021 в 22:56
Ошибается. Эту суперлигу по принципу на манеже всё те же никому смотреть будет не интересно. Всем во первых интересно смотреть и болеть за своих, во вторых за неожиданности и сюрпризы, а не на это скучно нудное одно и тоже.
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