Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Милане уверены, что Европейская Суперлига завершает футбольную пирамиду
Себя или других убеждают?
Фото: Arsenal.com
Генеральный директор "Милана" 56-летний Иван Газидис уверен в успехе Суперлиги. Этот итальянский клуб является одним из основателей нового турнира.
Мы уверены, что новый турнир захватит воображение миллиардов футбольных фанатов по всему миру и станет новым, захватывающим этапом развития футбола.
Суперлига будет оказывать поддержку всей футбольной пирамиде через большие финансовые вложения.
Серия А останется главным турниром, в котором мы будем играть на выходных в Италии. Милан будет горд остаться в нем, - приводит The Telegraph слова Газидиса из письма, полученного спонсорами и партнерами "Милана".
19 апреля "Милан" вместе с "Ювентусом" и "Интером" из Италии, 6 клубами из Англии и еще 3 из Испании создали новый футбольный турнир - Суперлигу. УЕФА осудил эту инициативу и заявил об измене, а также пообещал санкции в отношении клубов и футболистов.
Популярное сейчас
- Ультрас Динамо: Отказываемся поддерживать команду до тех пор, пока главным тренером является позорный румын
- Гвардиола: Суперлига не имеет отношения к спорту
- Один из клубов АПЛ раздумывает над выходом из Суперлиги
- Гасперини - о Малиновском: Он не вышел в старте, потому что я думал про все 90 минут
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО