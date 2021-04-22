Ювентус планирует вернуть Икарди в Италию - ПСЖ назвал цену

Туринский "Ювентус" планирует подписать Мауро Икарди. Об этом передает Calciomercato.

"ПСЖ", которому и принадлежат права на форварда, готов отпустить аргентинца летом, но сделает это за определенную плату. Они будут требовать за Икарди 50 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Мауро 11 голов в 21-м матче. Что интересно, до "ПСЖ" Икарди защищал цвета "Интера".