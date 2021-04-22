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Ювентус планирует вернуть Икарди в Италию - ПСЖ назвал цену
Пойдут ли на это туринцы?
PSG
Туринский "Ювентус" планирует подписать Мауро Икарди. Об этом передает Calciomercato.
"ПСЖ", которому и принадлежат права на форварда, готов отпустить аргентинца летом, но сделает это за определенную плату. Они будут требовать за Икарди 50 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Мауро 11 голов в 21-м матче. Что интересно, до "ПСЖ" Икарди защищал цвета "Интера".
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