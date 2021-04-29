Официально: Наполи заключил контракт с разработчиком Pro Evolution Soccer

Пресс-служба неаполитанского футбольного клуба "Наполи" официально объявила о сотрудничестве с японским разработчиком видеоигр Konami.

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Соглашение вступает в силу 1 июля этого года. Интересно, что представитель индустрии компьютерных игр станет официальным партнером тренировочного центра "Наполи", теперь база "адзурри" будет называться "SSC Napoli KONAMI Training Center". Также с кампании-2022/23 клуб презентует эксклюзивную лицензию Pro Evolution Soccer.

Pro Evolution Soccer или PES – серия футбольных симуляторов, разрабатываемая и издаваемая компанией Konami. Игры серии выходят ежегодно, последняя из которых, eFootball PES 2021, была выпущена 11 сентября 2020 года.