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Официально: Наполи заключил контракт с разработчиком Pro Evolution Soccer
Никаких тебе EA Sports
Konami
Пресс-служба неаполитанского футбольного клуба "Наполи" официально объявила о сотрудничестве с японским разработчиком видеоигр Konami.
Соглашение вступает в силу 1 июля этого года. Интересно, что представитель индустрии компьютерных игр станет официальным партнером тренировочного центра "Наполи", теперь база "адзурри" будет называться "SSC Napoli KONAMI Training Center". Также с кампании-2022/23 клуб презентует эксклюзивную лицензию Pro Evolution Soccer.
Pro Evolution Soccer или PES – серия футбольных симуляторов, разрабатываемая и издаваемая компанией Konami. Игры серии выходят ежегодно, последняя из которых, eFootball PES 2021, была выпущена 11 сентября 2020 года.
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