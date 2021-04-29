  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Наполи заключил контракт с разработчиком Pro Evolution Soccer
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Наполи заключил контракт с разработчиком Pro Evolution Soccer

Италия
(1 голосов)

Никаких тебе EA Sports

Официально: Наполи заключил контракт с разработчиком Pro Evolution Soccer

Konami

Новина українською

Пресс-служба неаполитанского футбольного клуба "Наполи" официально объявила о сотрудничестве с японским разработчиком видеоигр Konami.

Читайте такжеНа фоне интереса Шахтера – руководство Фиорентины торопится с приглашением Де Дзерби
Читайте также"Сдержали представителя Суперлиги Мерсисайд Рэдс". Лидс – Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов

Соглашение вступает в силу 1 июля этого года. Интересно, что представитель индустрии компьютерных игр станет официальным партнером тренировочного центра "Наполи", теперь база "адзурри" будет называться "SSC Napoli KONAMI Training Center". Также с кампании-2022/23 клуб презентует эксклюзивную лицензию Pro Evolution Soccer.

Pro Evolution Soccer или PES – серия футбольных симуляторов, разрабатываемая и издаваемая компанией Konami. Игры серии выходят ежегодно, последняя из которых, eFootball PES 2021, была выпущена 11 сентября 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) PES Konami
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Napoli Twitter

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...