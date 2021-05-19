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Ради финала кубка в Италии скорректировали комендантский час

Италия
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Правительство уже увидело такое на теннисном турнире АТР

Ради финала кубка в Италии скорректировали комендантский час

Новина українською

На финале Кубка Италии "Аталанта" - "Ювентус" будут присутствовать 4300 болельщиков. Но они не смогли бы посмотреть футбол на стадионе до конца. Игра начнется на стадионе "Maпей" в Реджо-Эмилии в 21.00 по местному времени (22:00 по Киеву). А это значит, что закончится она почти в 23.00 (00:00 по Киеву - если не будет дополнительного времени и серии пенальти).

В Италии до сих пор действует комендантский час, который обязывает всех находиться дома в 23.00 (00:00 по Киеву). Поэтому немногочисленным болельщикам пришлось бы уйти со стадиона до финального свистка или им грозил бы штраф.

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С такой ситуацией власти Италии уже имели дело - теннисный турнир ATP в Риме, тогда болельщикам пришлось оставлять игру, чтобы не получить штраф за нарушение комендантского часа.

Всего за несколько часов до начала матча министр здравоохранения Италии подписал приказ, который позволяет перенести комендантский час с 23.00 по местному времени до 00:00 (01:00 по Киеву), исключительно из-за финала Кубка Италии и только в городе Реджо-Эмилия, сообщает Football Italia.

Напомним, что болельщиков до сих пор не допускают на матчи Серии А.

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В статье: Болельщики Аталанта (Бергамо) Кубок Италии коронавирус
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