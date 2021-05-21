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Дуглас Коста возвращается в Бразилию. Официально
Только-только приехал из Германии
Фото: Ulmar
Экс-игрок донецкого "Шахтера" (2010-2015 годов) Дуглас Коста подписал арендный контракт с родным бразильским клубом "Гремио".
Соглашение, как сообщает "Ювентус", будет действовать до 30 июня 2022 - в тот же день завершится и контракт с итальянским клубом, который является официальным работодателем Дугласа.
Бразильский вингер левого фланга присоединился к "Ювентусу" еще в 2017 году. Почти весь прошлый сезон провел в аренде в мюнхенской "Баварии", сыграл за нее 20 матчей. Сейчас у Дугласа Косты травма - трещина в кости.
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