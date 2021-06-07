Серия А дала три недели клубу-новичку для смены собственника

"Салернитана" спешит, чтобы найти нового владельца, иначе не сможет перейти в Серию А, поскольку у действующего инвестора клуба Клаудио Лотито уже есть "Лацио".

Существует правило, которое запрещает двум клубам с одинаковым правом собственности играть в одном дивизионе, это может быть конфликтом интересов.

Лотито вынужден продать "Салернитану", иначе клуб не сможет пройти регистрацию на сезон 2021-22 Серии А.

По данным Sportitalia, Федерация установила ультиматум - 25 июня для завершения продажи и получения регистрации от новых владельцев.

Лотито вел переговоры с несколькими лицами, в частности с бывшими владельцами "Фиорентины" братьями Делла Валле, но о соглашении пока речь не идет.

"Салернитана" заняла 2 место в Серии В после "Эмполи" и получила право выступать в Серии А.