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Серия А дала три недели клубу-новичку для смены собственника

Италия
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Серия А дала три недели клубу-новичку для смены собственника

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"Салернитана" спешит, чтобы найти нового владельца, иначе не сможет перейти в Серию А, поскольку у действующего инвестора клуба Клаудио Лотито уже есть "Лацио".

Существует правило, которое запрещает двум клубам с одинаковым правом собственности играть в одном дивизионе, это может быть конфликтом интересов.

Лотито вынужден продать "Салернитану", иначе клуб не сможет пройти регистрацию на сезон 2021-22 Серии А.

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По данным Sportitalia, Федерация установила ультиматум - 25 июня для завершения продажи и получения регистрации от новых владельцев.

Лотито вел переговоры с несколькими лицами, в частности с бывшими владельцами "Фиорентины" братьями Делла Валле, но о соглашении пока речь не идет.

"Салернитана" заняла 2 место в Серии В после "Эмполи" и получила право выступать в Серии А.

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В статье: Серия А Клаудио Лотито Лацио (Рим) Салернитана (Италия)
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