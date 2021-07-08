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Милан выкупил талантливого опорника Брешии

Италия
(1 голосов)

Он ужасно "отличился" на молодежном чемпионате Европы

Милан выкупил талантливого опорника Брешии

Фото: Мілан

Новина українською

21-летний Сандро Тонали стал игроком "Милана". К этому времени Сандро был игроком "Брешии", но "Милан" арендовал его контракт еще с сентября 2020 года.

Сумма трансфера между клубами составила 17 млн евро.

Контракт "Милана" с Сандро предусматривает сотрудничество до лета 2026 года.

В сезоне 2020/21 Тонали провел 37 матчей за "Милан", был в составе молодежной сборной Италии на чемпионате Европы U-21 и там был удален в первой же игре, а после того три матча отбывал дисквалификацию.

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В статье: Брешия (Брешия) Милан Сандро Тонали Брешиа
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
09.07.2021 в 00:18
17 мільйонів замість дискваліфікації..
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