Милан выкупил талантливого опорника Брешии

21-летний Сандро Тонали стал игроком "Милана". К этому времени Сандро был игроком "Брешии", но "Милан" арендовал его контракт еще с сентября 2020 года.

Сумма трансфера между клубами составила 17 млн евро.

Контракт "Милана" с Сандро предусматривает сотрудничество до лета 2026 года.

В сезоне 2020/21 Тонали провел 37 матчей за "Милан", был в составе молодежной сборной Италии на чемпионате Европы U-21 и там был удален в первой же игре, а после того три матча отбывал дисквалификацию.