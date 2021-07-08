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Милан выкупил талантливого опорника Брешии
Он ужасно "отличился" на молодежном чемпионате Европы
Фото: Мілан
21-летний Сандро Тонали стал игроком "Милана". К этому времени Сандро был игроком "Брешии", но "Милан" арендовал его контракт еще с сентября 2020 года.
Сумма трансфера между клубами составила 17 млн евро.
Контракт "Милана" с Сандро предусматривает сотрудничество до лета 2026 года.
В сезоне 2020/21 Тонали провел 37 матчей за "Милан", был в составе молодежной сборной Италии на чемпионате Европы U-21 и там был удален в первой же игре, а после того три матча отбывал дисквалификацию.
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