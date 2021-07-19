Официально: Милан договорился с Реалом об атакующем полузащитнике - игроке сборной Испании

21-летний игрок испанского "Реал" Мадрид Браим Диас проведет следующие 2 года в аренде итальянского "Милана".

После завершения этого срока "Милан" сможет его выкупить.

Браим и до сих пор выступал в аренде того же "Милана" с сентября 2020 года.

В прошлом сезоне он провел 39 поединков за "россонери", отличился 7 голами, отдал 2 ассиста.

Буквально перед Евро-2020 Браим Диас был заигран за сборную Испании - провел товарищеский поединок с Литвой, забил дебютный гол.