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Официально: Милан договорился с Реалом об атакующем полузащитнике - игроке сборной Испании
Фото: Мілан
21-летний игрок испанского "Реал" Мадрид Браим Диас проведет следующие 2 года в аренде итальянского "Милана".
После завершения этого срока "Милан" сможет его выкупить.
Браим и до сих пор выступал в аренде того же "Милана" с сентября 2020 года.
В прошлом сезоне он провел 39 поединков за "россонери", отличился 7 голами, отдал 2 ассиста.
Буквально перед Евро-2020 Браим Диас был заигран за сборную Испании - провел товарищеский поединок с Литвой, забил дебютный гол.
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