Болельщики Специи попытались сорвать тренировку Фиорентины

Группа болельщиков "Специи" пришла к тренеру "Фиорентины" Винченцо Итальяно во время тренировки "фиалки" в Моене.

Итальяно подписал 2-летнее соглашение с тосканцами - заменил Дженнаро Гаттузо, который ушел через 23 дня после назначения. "Фиорентина" заплатила "Специи" отступные за тренера и только после того Винченцо согласился перейти.

"Специя" тяжело переживает решение своего экс-тренера. Клуб даже выпустил заявление, в котором обвинял Итальяно в неуважении. А группа болельщиков пришла на тренировку "Фиорентины", чтобы поговорить с 43-летним тренером.

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Как сообщает Calciomercato.com, болельщики "Специи" оскорбляли бывшего тренера команды и обвиняли его в том, что он покинул клуб.

Итальяно был раздражен и сказал, что провел 2 сезона в клубе, хотя ему недоплачивали обещанные деньги.