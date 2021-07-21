  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Из-за двух игроков- "антивакцинаторов" зафиксирована вспышка COVID-19 в клубе Серии А - 15 инфицированных
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из-за двух игроков- "антивакцинаторов" зафиксирована вспышка COVID-19 в клубе Серии А - 15 инфицированных

Италия
(1 голосов)
Из-за двух игроков- "антивакцинаторов" зафиксирована вспышка COVID-19 в клубе Серии А - 15 инфицированных

Новина українською

В итальянской "Специи" (15 место в сезоне 2020/21) - вспышка коронавируса. Уже 15 представителей клуба (а среди них и футболисты) сдали положительные тесты на COVID-19.

Накануне инфицированных было 11. Сегодня же заразился еще 1 игрок и 3 представителей персонала.

Поэтому "Специя" тренируется не командно, а индивидуально и придерживается протоколов социального дистанцирования еще с 18 июля.

Главный медик "Специи" откровенно обвинил во вспышке 2 игроков, которые "считают себя анти-вакцинаторами и наотрез отказались от вакцины".

Читайте такжеРеволюции без конца. О чем Роберто Де Дзерби следует задуматься во время работы в Шахтере

Остальные футболисты команды накануне были вакцинированы уже двумя дозами вакцины, но второй укол был совсем недавно, поэтому не дал защиты - нужно примерно 2 недели после второй вакцины, чтобы она хорошо защищала.

"Специя" стартует в Серии А сезона 2021/22 23 августа выездным матчем с "Кальяри".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А коронавирус Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 21:43
Пезтець
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...