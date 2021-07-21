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Из-за двух игроков- "антивакцинаторов" зафиксирована вспышка COVID-19 в клубе Серии А - 15 инфицированных
В итальянской "Специи" (15 место в сезоне 2020/21) - вспышка коронавируса. Уже 15 представителей клуба (а среди них и футболисты) сдали положительные тесты на COVID-19.
Накануне инфицированных было 11. Сегодня же заразился еще 1 игрок и 3 представителей персонала.
Поэтому "Специя" тренируется не командно, а индивидуально и придерживается протоколов социального дистанцирования еще с 18 июля.
Главный медик "Специи" откровенно обвинил во вспышке 2 игроков, которые "считают себя анти-вакцинаторами и наотрез отказались от вакцины".
Остальные футболисты команды накануне были вакцинированы уже двумя дозами вакцины, но второй укол был совсем недавно, поэтому не дал защиты - нужно примерно 2 недели после второй вакцины, чтобы она хорошо защищала.
"Специя" стартует в Серии А сезона 2021/22 23 августа выездным матчем с "Кальяри".
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